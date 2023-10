Marché de Noël Foyer Les Monts d’Andaine, 22 décembre 2023, Les Monts d'Andaine.

Les Monts d’Andaine,Orne

Exposition dans la salle du Bourg située entre l’église et le pôle santé de La Sauvagère. Appelée ‘le foyer’.

Accueil du public le vendredi 22 décembre 2023 de 15h à 20h, et le samedi 23 décembre 2023 de 14h à 21h.

Vente d’objets de décoration, idées cadeaux, articles fantastiques, féeriques, anges, mangas, univers japonais, sacs en tissu faits main.

Dans la salle, pas de vente alimentaire !

Par contre, sur la place de l’église, durant tout le mois de décembre, il y aura un chalet avec du vin chaud et des saucisses proposés par le comité des fêtes. De même, profitez-en pour vous balader dans les rues et admirer les Illuminations avec des automates magnifiques..

Vendredi 2023-12-22 15:00:00 fin : 2023-12-23 21:00:00. .

Foyer La Sauvagère

Les Monts d’Andaine 61600 Orne Normandie



Exhibition in the Salle du Bourg, located between the church and the La Sauvagère health center. Called ‘le foyer’.

Open to the public on Friday, December 22, 2023 from 3pm to 8pm, and on Saturday, December 23, 2023 from 2pm to 9pm.

Sale of decorative objects, gift ideas, fantasy and fairy items, angels, mangas, Japanese universe, handmade fabric bags.

No food sales in the hall!

On the other hand, in the church square throughout December, there will be a chalet with mulled wine and sausages provided by the Comité des fêtes. And don’t forget to take a stroll through the streets to admire the illuminations, with their magnificent automatons.

Exposición en la Salle du Bourg, situada entre la iglesia y el centro de salud de La Sauvagère. Conocida como « le foyer ».

Abierta al público el viernes 22 de diciembre de 2023 de 15:00 a 20:00 horas y el sábado 23 de diciembre de 2023 de 14:00 a 21:00 horas.

Venta de artículos de decoración, ideas para regalos, artículos de fantasía, artículos de cuentos de hadas, ángeles, mangas, universo japonés, bolsos de tela hechos a mano.

No se venderá comida en el vestíbulo

Por otro lado, en la plaza de la iglesia, durante todo el mes de diciembre, habrá un chalet con vino caliente y salchichas proporcionado por el Comité des fêtes. Y no olvide pasear por las calles para admirar las iluminaciones, con sus magníficos autómatas.

Ausstellung im Saal des Bourg, der sich zwischen der Kirche und dem Gesundheitspol in La Sauvagère befindet. Auch ‘le foyer’ genannt.

Empfang der Öffentlichkeit am Freitag, den 22. Dezember 2023, von 15 bis 20 Uhr und am Samstag, den 23. Dezember 2023, von 14 bis 21 Uhr.

Verkauf von Dekorationsartikeln, Geschenkideen, fantastischen und märchenhaften Artikeln, Engeln, Mangas, japanischem Universum, handgefertigten Stofftaschen.

In der Halle werden keine Lebensmittel verkauft!

Auf dem Kirchplatz hingegen wird es den ganzen Dezember über eine Hütte mit Glühwein und Würstchen geben, die vom Festkomitee angeboten werden. Nutzen Sie auch die Gelegenheit, durch die Straßen zu schlendern und die Illuminationen mit den wunderschönen Automaten zu bewundern.

Mise à jour le 2023-10-11 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité