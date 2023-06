Journée sport pour tous Foyer le Mas Saint Pierre, 601 av Louis Vissac Arles Arles Catégories d’Évènement: ARLES

Bouches-du-Rhône Journée sport pour tous Foyer le Mas Saint Pierre, 601 av Louis Vissac Arles, 17 juin 2023, Arles. Journée sport pour tous Samedi 17 juin, 10h00 Foyer le Mas Saint Pierre, 601 av Louis Vissac Entrée libre Afin de célébrer la fin de la saison, ASSPA, en coordination avec l’association Diverti’sens, organise au Foyer du Mas Saint Pierre à Arles, 601 avenue Louis Vissac, une journée gratuite et ouverte à tous autour d’activités sportives de loisirs.

Une table ronde sera organisée le matin autour du « sport sur ordonnance » et des bienfaits de l’acitivté physique adapté lorsqu’on est atteint d’une maladie chronique.

L’après-midi, c’est une conférence sur l’inclusion qui se déroulera de 14h à 15h.

Sur la pause méridienne, toutes les personnes peuvent venir avec leur pique-nique.

