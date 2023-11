AFTERWORK BEAUJOLAIS Foyer Le Clos Beyren-lès-Sierck, 17 novembre 2023, Beyren-lès-Sierck.

Beyren-lès-Sierck,Moselle

L’association de la Jeunesse organise un afterwork sur le Beaujolais ! L’occasion de goûter la nouvelle cuvée.

Entamez le week-end dans une ambiance conviviale autour d’un verre et d’une planche apéro.

Planche apéro : dix euros

Verre de beaujolais : deux euros (un verre offert pour les membre de l’association)

Réservation par téléphone jusqu’au 16 novembre.. Tout public

Vendredi 2023-11-17 19:00:00 fin : 2023-11-17 . 0 EUR.

Foyer Le Clos Place du Foyer

Beyren-lès-Sierck 57570 Moselle Grand Est



The Youth Association organizes a Beaujolais afterwork! An opportunity to taste the new vintage.

Start the weekend in a convivial atmosphere with a drink and an aperitif plank.

Aperitif board: ten euros

Glass of Beaujolais: two euros (one glass free for association members)

Reservations by telephone until November 16.

La Asociación Juvenil organiza un afterwork de Beaujolais Una oportunidad para degustar la nueva añada.

Empieza bien el fin de semana con una copa y un aperitivo.

Tabla de aperitivos: diez euros

Copa de Beaujolais: dos euros (una copa gratis para los miembros de la asociación)

Reservas por teléfono hasta el 16 de noviembre.

Der Jugendverband organisiert ein Afterwork über den Beaujolais! Die Gelegenheit, den neuen Jahrgang zu probieren.

Beginnen Sie das Wochenende in einer geselligen Atmosphäre bei einem Glas und einem Aperitifbrett.

Aperitif-Brett: zehn Euro

Glas Beaujolais: zwei Euro (ein Glas gratis für Mitglieder des Vereins)

Telefonische Reservierung bis zum 16. November.

