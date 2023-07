FÊTE DU COQUELET Foyer Le Clos Beyren-lès-Sierck, 6 août 2023, Beyren-lès-Sierck.

Beyren-lès-Sierck,Moselle

Comme chaque premier dimanche du mois d’août, le conseil de Fabrique de Beyren-lès-Sierck organise la traditionnelle fête du Coquelet.

Venez profiter d’un repas complet et convivial avec boissons comprises.

Réservation obligatoire jusqu’au 28 juillet par téléphone au 06 08 57 81 47 ou 03 82 86 37 90.. Tout public

Dimanche 2023-08-06 11:30:00 fin : 2023-08-06 . 24 EUR.

Foyer Le Clos Place du foyer

Beyren-lès-Sierck 57570 Moselle Grand Est



Like every first Sunday in August, the Fabrique de Beyren-lès-Sierck council organizes the traditional « Fête du Coquelet ».

Come and enjoy a full and convivial meal, including drinks.

Reservations required by July 28, by telephone on 06 08 57 81 47 or 03 82 86 37 90.

Como cada primer domingo de agosto, el Consejo Fabril de Beyren-lès-Sierck organiza la tradicional « Fête du Coquelet ».

Venga a disfrutar de una comida completa y distendida, con bebidas incluidas.

Las reservas deben realizarse antes del 28 de julio llamando al 06 08 57 81 47 o al 03 82 86 37 90.

Wie an jedem ersten Sonntag im August organisiert der Conseil de Fabrique de Beyren-lès-Sierck das traditionelle Coquelet-Fest.

Genießen Sie ein komplettes und geselliges Essen mit eingeschlossenen Getränken.

Eine Reservierung ist bis zum 28. Juli per Telefon unter 06 08 57 81 47 oder 03 82 86 37 90 erforderlich.

Mise à jour le 2023-07-19 par OT CATTENOM ET ENVIRONS