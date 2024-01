SKARRA MUCCI AND DUB AKOM FOYER LAURENT-BOUVIER Salaise Sur Sanne, 27 janvier 2024, Salaise Sur Sanne.

L’édition 2024 de la soirée musique actuelle suit la route de 2023 en vous proposant un double plateau avec des artistes issus de la scène reggae-dub.La carrière de Sara Lugo commence en 2009 en Allemagne, lorsqu’elle bouscule ses habitudes musicales en collaborant avec Umberto Echo de Oneness Records, et le groupe de son frère, Jamaram. La musique de Sara se développe rapidement à l’international et sa carrière solo prend forme. Fortement influencée par des artistes comme Lauryn Hill, India Arie et Erykah Badu, Sara combine sa voix soul aux accents folk avec la sophistication du jazz et le côté frais et moderne du hip-hop. Son habileté à naviguer entre tous ces mondes donne à Sara la liberté d’expérimenter plusieurs styles musicaux, notamment la pop, le swing et le R&B. Son style unique amène une saveur singulière au genre qu’elle chérit le plus… le reggae. Avec son premier EP et quatre autres Album, Sarah est reconnue comme une figure incontournable du reggae.Puis Skarra Mucci prendra le relai pour la suite de la soirée. Cet artiste a parcouru les scènes du monde entier, notamment avec SOOM T. Il viendra vous présenter son tout dernier album réalisé en collaboration avec le groupe Dub Akom.Devenu une figure jamaïcaine incontournable des scènes reggae / dancehall internationales, muni d’un flow ine´puisable et de crossovers imbattables, Skarra Mucci transcende les riddims et les e´poques ! Pour cette nouvelle tourne´e, l’artiste s’entoure une fois de plus du meilleur backing band dancehall europe´en : Dub Akom. Ensemble, ils font valoir toute leur expe´rience sur sce`ne. Grosse voix, grosse e´nergie et partage avec le public, telle est la recette d’un show Skarra Mucci !

Tarif : 17.00 – 20.00 euros.

Début : 2024-01-27 à 20:30

FOYER LAURENT-BOUVIER Rue du 11 novembre – 38150 Salaise Sur Sanne 38