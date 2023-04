Rencontre interculturelle et débat en présence du chanteur HK et de S. HAMOURI sur : « quel avenir pour la non-violence ? » Foyer Laïque St Marc, 7 avril 2023, Brest.

Rencontre interculturelle et débat en présence du chanteur HK et de S. HAMOURI sur : « quel avenir pour la non-violence ? » Vendredi 7 avril, 17h30 Foyer Laïque St Marc Entrée libre

Kaddour Hadadi dit HK

Fils d’immigré algérien est né à Roubaix le 6 septembre 1976.Aujourd’hui il vit à Bergerac en Dordogne.

C’est un romancier

22 mars 2012. publication du premier roman d’HK, « J’écris donc je suis », aux éditions riveneuve.

5 septembre 2014. sortie du deuxième roman d’HK, « Néapolis », aux éditions riveneuve.

C’est un chanteur

Il a créé le groupe HK et les Saltimbanks en 2009. Le groupe est à l’origine de textes engagés qui décrivent les dérives d’une partie de la société ; ainsi, on y retrouve des thèmes récurrents tels que l’exclusion sociale, les inégalités ou la surconsommation

Le premier album « Citoyen du monde » est sorti en 2011. On y trouve la chanson « On ne lâche rien » qui est reprise dans nombre de manifestations dans notre pays et même au Québec.

Le sixième album « Danser encore » est sorti en 2021

Parmi les titres je peux citer :

On lâche rien Citoyen du monde Danser encore

Niquons la planète Rallumeurs d’étoiles Petite Terre

Ce soir nous irons au bal

Sans haine, sans armes, sans violence (un véritable hymne à la non-violence)

Indignez-vous (en hommage à Stéphane Hessel)

et bien d’autres

Le style musical d’HK et les Saltimbanks, plutôt porté sur le blues, le chaâbi ou encore le reggae.

Le chaâbi est un genre musical algérien, né à Alger au début du XXe siècle. Šaʿabī signifie « populaire » en arabe, c’est l’un des genres musicaux les plus populaires d’Algérie. Il dérive de la musique arabo-andalouse d’Alger (Sanâa).

Mais c’est en tant que militant de la non-violence que HK est ici ce soir.

HK adhère à Non-violence XXI où on retrouve Jean-François Bernardini leader du groupe de polyphonie corse I Muvrini,

Non-Violence XXI est une association française qui collecte des dons et des legs depuis 2001 dans le but de financer des projets à caractère non-violent et de promouvoir concrètement la culture de la non-violence au 21e siècle en France et dans le monde. Elle regroupe aujourd’hui les principales organisations non-violentes françaises.

L’analyse de ces combats a permis de mieux cerner la signification du concept de non-violence : il s’agit à la fois d’une exigence philosophique, d’une sagesse spirituelle, d’une stratégie de lutte et de résistance et d’une méthode de résolution des conflits. En 2001, partant du constat qu’une conciliation efficace entre action et exigence éthique de respect d’autrui nécessitait davantage de cohérence, plusieurs mouvements et associations ont décidé de fonder, avec le soutien de quelques personnalités reconnues pour leur démarche en accord avec la non-violence, une association consacrée exclusivement au financement de la culture de non-violence. Non-Violence XXI était née.

Nous allons pouvoir échanger sur la non-violence à partir d’un thème : Quel avenir pour la non-violence ?

À noter la présence parmi nous de Salah Hamouri qui a fait une conférence hier sur le problème palestinien.

Le groupe HK et les Saltimbanks a participé à un concert de solidarité avec le peuple palestinien à la Fête de l’Humanité le 13 septembre 2014.

2023-04-07T17:30:00+02:00 – 2023-04-07T19:00:00+02:00

Paix non-violence

