Rando du Lébérou Foyer Laïque de Saint Quentin Marcillac-Saint-Quentin, 8 octobre 2023, Marcillac-Saint-Quentin.

Marcillac-Saint-Quentin,Dordogne

Journée conviviale pour le lancement du Festival du Lébérou 2023 et en soutien à Octobre Rose.

8h30 Accueil au Foyer Laïque de Saint-Quentin

9h00 Randonnée pédestre (7km) animée par les « Ménétriers du Massif Central ». Visite d’éléments restaurés par le petit patrimoine de la commune.

12h30 Retour au Foyer Laïque pour la présentation du programme du Lébérou 2023.

Apéritif offert par la commune de Marcillac-Saint-Quentin.

Repas sur réservation : soupe, entrées diverses, grillades et légumes, fromage, vin et café.

Sur place, vente au profit de la lutte contre le cancer du sein, des beignets et d’accessoires par l’association Ruban Rose..

Foyer Laïque de Saint Quentin

Marcillac-Saint-Quentin 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



A convivial day to launch the Festival du Lébérou 2023 and support Pink October.

8:30 Welcome at the Foyer Laïque de Saint-Quentin

9:00 Walking tour (7km) led by the « Ménétriers du Massif Central ». Visit to restored elements of the commune’s small heritage.

12:30 Return to the Foyer Laïque for presentation of the Lébérou 2023 program.

Aperitif offered by the commune of Marcillac-Saint-Quentin.

Meal on reservation: soup, various starters, grilled meats and vegetables, cheese, wine and coffee.

On-site sale of doughnuts and accessories by the Ruban Rose association, in aid of the fight against breast cancer.

Una jornada de convivencia para lanzar el Festival de Leberou 2023 y apoyar el Octubre Rosa.

8:30 Bienvenida en el Foyer Laïque de Saint-Quentin

9:00 Paseo (7 km) animado por los « Ménétriers du Massif Central ». Visita a elementos restaurados del patrimonio local.

12:30 Regreso al Foyer Laïque para la presentación del programa Lébérou 2023.

Aperitivo ofrecido por el municipio de Marcillac-Saint-Quentin.

Comida previa reserva: sopa, entrantes variados, carnes y verduras a la parrilla, queso, vino y café.

Venta in situ de rosquillas y accesorios a cargo de la asociación Ruban Rose en favor de la lucha contra el cáncer de mama.

Geselliger Tag zum Auftakt des Lébérou-Festivals 2023 und zur Unterstützung des Rosa Oktobers.

8.30 Uhr Empfang im Foyer Laïque in Saint-Quentin

9.00 Uhr Wanderung (7 km), die von den « Ménétriers du Massif Central » geleitet wird. Besichtigung von Elementen, die vom kleinen Kulturerbe der Gemeinde restauriert wurden.

12.30 Uhr Rückkehr ins Foyer Laïque zur Vorstellung des Programms von Lébérou 2023.

Aperitif, der von der Gemeinde Marcillac-Saint-Quentin angeboten wird.

Essen auf Vorbestellung: Suppe, verschiedene Vorspeisen, Gegrilltes und Gemüse, Käse, Wein und Kaffee.

Vor Ort Verkauf zugunsten des Kampfes gegen Brustkrebs, von Krapfen und Accessoires durch den Verein Ruban Rose.

