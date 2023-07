Atelier Cyanotype foyer la manu Valence Catégories d’Évènement: Drôme

Valence Atelier Cyanotype foyer la manu Valence, 4 juillet 2023, Valence. Atelier Cyanotype Mardi 4 juillet, 10h00, 13h00 foyer la manu Par Angelina Lombardo (MOVZ) : graphiste et photographe Organisé par les Vertébrées et le festival Dehors ! Atelier pour les adultes inscrits dans le dispositif CIR de l’OFII. Découverte du cyanotype « photographie magique », création d’une œuvre collective.

En utilisant la technique du cyanotype, un procédé photographique datant de 1842, les participant·es réaliseront une œuvre à conserver, et s’envoleront dans le bleu du ciel pour une création collective qui sera exposée au festival Dehors ! du 23 au 27 août. Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site des Vertébrées. foyer la manu 26 rue de la manutention 26000 Valence Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« link »: « https://lesvertebrees.fr/dehors-ateliers/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-04T10:00:00+02:00 – 2023-07-04T12:00:00+02:00

2023-07-04T13:00:00+02:00 – 2023-07-04T15:00:00+02:00 © Les Vertébrées Détails Catégories d’Évènement: Drôme, Valence Autres Lieu foyer la manu Adresse 26 rue de la manutention 26000 Valence Ville Valence Departement Drôme Lieu Ville foyer la manu Valence

foyer la manu Valence Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/valence/