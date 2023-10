Atelier jardiner avec ses végétaux Foyer la Forêt Villenave-d’Ornon, 2 décembre 2023, Villenave-d'Ornon.

Atelier jardiner avec ses végétaux Samedi 2 décembre, 10h00 Foyer la Forêt Sur inscription

Compostage, broyage, paillage, des gestes qui vous permettront de réutiliser vos déchets de jardin.

Cette formation vous fournira des techniques simples et pratiques pour réutiliser tout ou partie de cette ressource et d’utiliser moins d’eau et de produits chimiques.

En vous inscrivant à la formation ci-dessous (1 inscription par personne et par atelier), vous participez activement à la réduction de vos déchets. L’objectif : -15% de déchets produits à l’horizon 2030.

Toutes les formations au compostage et au jardinage zéro déchet sont proposées en partenariat avec l’association Au Ras Du Sol.

Programme de l’atelier « Réalisation d’une tour à feuilles » :

Diagnostic collaboratif du site de démonstration : déterminer et classer les types de déchets verts d’un jardin

Astuces pour diminuer ses restes de jardin : démonstration de la tondeuse sur les petits éléments et du broyeur sur les gros éléments

Utilisation des matières produites : le paillage et le compostage

Chantier collaboratif : réalisation d’une tour à feuille et d’une fagotière ou d’un plessis

Un récapitulatif au format PDF sera transmis en fin d’atelier.

Foyer la Forêt Avenue Fernand-Coin, 33140 Villenave d'Ornon Villenave-d'Ornon 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 87 60 64

Angle de l’avenue Fernand-Coin et de la rue du 19-Mars-1962

Quartier les Finances

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-02T10:00:00+01:00 – 2023-12-02T12:30:00+01:00

compostage jardin