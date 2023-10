Permanences élus du quartier Sud Foyer la Forêt Villenave-d’Ornon, 8 novembre 2023, Villenave-d'Ornon.

Permanences élus du quartier Sud Mercredi 8 novembre, 17h00 Foyer la Forêt Sans rendez-vous

La Ville de Villenave d’Ornon a créé les conseils de quartier dans le cadre d’une démarche volontaire en 2008.

Depuis octobre 2020, les conseils de quartiers sont encadrés par l’adjointe à la démocratie participative, madame Christine Bonnefoy, les élus de quartier et le service municipal de la vie des quartiers.

Permanences quartier Sud

Dans chaque quartier de la ville, un adjoint au maire et un conseiller municipal délégué ont la mission de se tenir aux côtés des Villenavaises et Villenavais, avec le soutien et la présence des services municipaux.

Dialoguer, informer, concerter, recueillir vos avis de manière simple et réactive sont les missions attribuées aux 8 élus de quartier qui ont été nommés.

Madame Brigitte BEAU-PONCIE,

adjointe au maire en charge du quartier Sud

Madame Anne-Marie LEMAIRE,

conseillère municipale déléguée au quartier Sud

Ils sont les relais pour toute information/demande que les habitants souhaitent soumettre à la municipalité.

Parallèlement à leur présence quotidienne au sein de votre quartier, les élus de quartier tiennent des permanences sans rendez-vous ouvertes aux Villenavaises et Villenavais de leur quartier.

Foyer la Forêt Avenue Fernand-Coin, 33140 Villenave d'Ornon Villenave-d'Ornon 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 87 60 04

Animations et activités diverses proposées par le Pôle seniors du CCAS.

Angle de l’avenue Fernand-Coin et de la rue du 19-Mars-1962

Quartier les Finances

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-08T17:00:00+01:00 – 2023-11-08T19:00:00+01:00

