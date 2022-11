Goûter de Noël Foyer la Forêt Villenave-d'Ornon Catégories d’évènement: Gironde

Villenave d'Ornon

Goûter de Noël Foyer la Forêt, 21 décembre 2022, Villenave-d'Ornon. Goûter de Noël Mercredi 21 décembre, 14h00 Foyer la Forêt

Pour tous • Ateliers sur inscriptions

Dans le quartier Sud Foyer la Forêt Avenue Fernand-Coin, 33140 Villenave d’Ornon Villenave-d’Ornon 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine

05 56 87 60 04 Animations et activités diverses proposées par le Pôle seniors du CCAS. Angle de l’avenue Fernand-Coin et de la rue du 19-Mars-1962 Quartier les Finances Un programme chaleureux pour cet après-midi. Vin chaud, chocolat chaud et chants de Noël du trio « Jolly ». De 14 h à 17 h – Foyer la Forêt Atelier de conception de décoration de Noël (couronnes, boules, photophores) sur inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-21T14:00:00+01:00

2022-12-21T17:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Villenave d'Ornon Autres Lieu Foyer la Forêt Adresse Avenue Fernand-Coin, 33140 Villenave d'Ornon Ville Villenave-d'Ornon Age maximum 99 lieuville Foyer la Forêt Villenave-d'Ornon Departement Gironde

Foyer la Forêt Villenave-d'Ornon Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villenave-dornon/

Goûter de Noël Foyer la Forêt 2022-12-21 was last modified: by Goûter de Noël Foyer la Forêt Foyer la Forêt 21 décembre 2022 Foyer la Forêt Villenave-d'Ornon Villenave-d'Ornon

Villenave-d'Ornon Gironde