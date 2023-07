Les sœurs lumières – Festival Les Petits Pestacles Foyer JJ Coupon Buis-les-Baronnies, 27 juillet 2023, Buis-les-Baronnies.

Buis-les-Baronnies,Drôme

Prêtes à couvrir petits et grands événements, les Sœurs Lumières, photographes de la nouvelle vague, mettent tout en œuvre pour honorer leur premier contrat..

2023-07-27 10:30:00 fin : 2023-07-27 18:00:00. .

Foyer JJ Coupon

Buis-les-Baronnies 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Ready to cover events big and small, the S?urs Lumières, photographers of the new wave, do their utmost to honor their first contract.

Dispuestas a cubrir eventos grandes y pequeños, las Hermanas Lumières, fotógrafas de la nueva ola, hacen todo lo posible por cumplir su primer contrato.

Die Lichtschwestern sind bereit, über kleine und große Ereignisse zu berichten. Die Fotografinnen der neuen Welle setzen alles daran, ihren ersten Vertrag zu erfüllen.

Mise à jour le 2023-06-28 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale