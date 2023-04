Activités pour les aînés au Foyer Jean-Baptiste-Clément Foyer Jean-Baptiste-Clément Villeneuve-d'Ascq Catégories d’Évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq

Activités pour les aînés au Foyer Jean-Baptiste-Clément Foyer Jean-Baptiste-Clément, 5 avril 2023, Villeneuve-d'Ascq. Activités pour les aînés au Foyer Jean-Baptiste-Clément 5 – 26 avril, les mercredis Foyer Jean-Baptiste-Clément Découvrez les animations proposées aux aînés les mercredis 5, 12, 19 et 26 avril 2023 au foyer Jean-Baptiste-Clément. 9h30-12h00 : Multi-activités.

14h30-17h00 : Blind Test ou Karaoké. Venez profiter d’un moment en chanson ! Pour tous renseignements : n’hésitez pas à contacter la Maison des Aînés au 03 28 77 45 20 Foyer Jean-Baptiste-Clément 3 rue de Copenhague 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 28 77 45 20 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-05T09:30:00+02:00 – 2023-04-05T12:00:00+02:00

2023-04-26T14:30:00+02:00 – 2023-04-26T17:00:00+02:00

