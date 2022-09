Les mesures de protection des majeurs Foyer Jacques Letarouilly Deauville Catégories d’évènement: Calvados

Comment protéger une personne majeure dans l’incapacité de défendre ses intérêts ? Conférence ouverte à tous (particuliers, familles, professionnels) sur inscription gratuite Foyer Jacques Letarouilly 29 rue Albert Fracasse 14800 Deauville Deauville 14800 Calvados Normandie La maladie, le handicap, l’accident peuvent altérer les facultés d’une personne et la rendre incapable de défendre ses intérêts. Le juge peut alors décider d’une mesure de protection juridique par laquelle une autre personne l’aide à protéger ses intérêts. A l’initiative du Conseil Départemental d’Accès au Droit (CDAD) du Calvados, le CLIC du Pays d’Auge Nord vous convie à une réunion d’information sur les mesures de protection des majeurs. Maître Hurel, avocate au barreau de Lisieux, et Mesdames Lemarchand et Mariel, mandataires de Soutien Info Tutelle, préciseront la notion de vulnérabilité, les différentes mesures de protection, les formalités à accomplir, le rôle du mandataire et les actes que le majeur protégé peut accomplir.

