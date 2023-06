Les Luminescentes – Exposition dessin à l’encre Foyer Honoré Daumier Valmondois Valmondois Catégories d’Évènement: Val-d'Oise

Les Luminescentes – Exposition dessin à l'encre
2 et 3 septembre 2023
Foyer Honoré Daumier

L'entrée aux Luminescentes est de 10€
Exposition et rencontre avec Anaïs R. autrice et dessinatrice.

Foyer Honoré Daumier
Chemin Bescherelle 95760 Valmondois
Valmondois 95760 Val-d'Oise Île-de-France
0134730626
lesmeduses95760@gmail.com
0617803567

Foyer rural ouvert au public
Chemin Bescherelle ou Place Honoré Daumier

2023-09-02T14:00:00+02:00 – 2023-09-02T18:00:00+02:00

2023-09-03T14:00:00+02:00 – 2023-09-03T17:00:00+02:00

rencontre exposition Anaïs Monger

