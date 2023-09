Journée mondiale du sourire Foyer Hérault Bressuire, 7 octobre 2023, Bressuire.

Bressuire,Deux-Sèvres

L’Année du Sourire se poursuit à Bressuire avec la Journée Mondiale du Sourire.

Pour cette occasion, associations et municipalité ont concocté un programme d’animations pour fêter comme il se doit le sourire… et le rire !

Dé en Bulles proposera des animations avec notamment des jeux géants et des jeux collectifs, ainsi qu’une restauration (tapas) et une buvette.

Le rire sera également mis à l’honneur par l’association Rire et Détente qui organisera deux séances de lâcher prise d’environ 1h avec des exercices de détente et des jeux coopératifs pour retrouver ou entretenir sa joie de vivre.

Séances à 17h et 18h30. Inscription conseillée auprès de la Maison des Associations: 05 49 80 49 67 ou service.evenementiel@ville-bressuire.fr..

2023-10-07 fin : 2023-10-07 22:00:00. .

Foyer Hérault Rue Hérault

Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



The Year of the Smile continues in Bressuire with World Smile Day.

For the occasion, associations and the municipality have put together a program of events to celebrate smiles? and laughter!

Dé en Bulles will be offering entertainment including giant games and group games, as well as tapas and refreshments.

Laughter will also be in the spotlight, with the Rire et Détente association organizing two 1-hour sessions featuring relaxation exercises and cooperative games to help you rediscover or maintain your zest for life.

Sessions at 5pm and 6:30pm. Registration recommended at Maison des Associations: 05 49 80 49 67 or service.evenementiel@ville-bressuire.fr.

El Año de la Sonrisa continúa en Bressuire con el Día Mundial de la Sonrisa.

Para celebrarlo, las asociaciones y el ayuntamiento han preparado un programa de actos para celebrar la sonrisa… ¡y la risa!

Dé en Bulles ofrecerá diversas actividades, como juegos gigantes y en grupo, así como tapas y refrescos.

La risa también será el centro de atención. La asociación Rire et Détente organiza dos sesiones de una hora con ejercicios de relajación y juegos cooperativos para recuperar o mantener las ganas de vivir.

Sesiones a las 17.00 y 18.30 h. Se recomienda inscribirse en la Maison des Associations: 05 49 80 49 67 o service.evenementiel@ville-bressuire.fr.

Das Jahr des Lächelns wird in Bressuire mit dem Welttag des Lächelns fortgesetzt.

Zu diesem Anlass haben Vereine und Stadtverwaltung ein Veranstaltungsprogramm zusammengestellt, um das Lächeln und das Lachen gebührend zu feiern!

Dé en Bulles bietet Animationen, insbesondere Riesenspiele und Gruppenspiele, sowie Verpflegung (Tapas) und einen Getränkestand.

Der Verein Rire et Détente (Lachen und Entspannung) organisiert zwei etwa einstündige Sitzungen zum Loslassen mit Entspannungsübungen und kooperativen Spielen, um die Lebensfreude wiederzufinden oder zu erhalten.

Sitzungen um 17 Uhr und 18.30 Uhr. Anmeldung empfohlen beim Maison des Associations: 05 49 80 49 67 oder service.evenementiel@ville-bressuire.fr.

