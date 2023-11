Concours régional de tarot Foyer Henri-Rigole Villeneuve-d’Ascq Catégories d’Évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq Concours régional de tarot Foyer Henri-Rigole Villeneuve-d’Ascq, 9 décembre 2023, Villeneuve-d'Ascq. Concours régional de tarot Samedi 9 décembre, 13h30 Foyer Henri-Rigole Le club de tarot de Villeneuve d’Ascq organise son traditionnel concours régional de tarot à quatre samedi 9 décembre 2023 au foyer Rigole. La mise en jeu est de 15 euros.

Ouverture des portes à 13h30.

Début du jeu à 15h00 Bon jeu à tous !

Renseignements : Tel 06 99 39 22 09 Foyer Henri-Rigole Rue Delattre 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59493 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 06 99 39 22 09 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-09T13:30:00+01:00 – 2023-12-09T17:00:00+01:00

2023-12-09T13:30:00+01:00 – 2023-12-09T17:00:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Nord, Villeneuve-d'Ascq Autres Lieu Foyer Henri-Rigole Adresse Rue Delattre 59650 Villeneuve d'Ascq Ville Villeneuve-d'Ascq Departement Nord Lieu Ville Foyer Henri-Rigole Villeneuve-d'Ascq latitude longitude 50.617829;3.164835

Foyer Henri-Rigole Villeneuve-d'Ascq Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeneuve-d'ascq/