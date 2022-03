Foyer Gérard Vivien / Courville-sur-Eure exposition de Sophie Aguesse du 2 au 10 avril 2022 Garage à Brouettes du Foyer de vie Gérard Vivien, 2 mars 2022, Courville-sur-Eure.

### SOPHIE AGUESSE – Créations textiles. ### Au garage à brouettes, Foyer Gérard Vivien, du 2 au 10 avril 2022 . **Entrée libre, vente de créations** Lundi au vendredi : 10h-12h/14h-18h Samedi-Dimanche : 10h-18h . **Sophie Aguesse trace son autoportrait en évoquant sa première exposition et annonçant la préparation de l’exposition au Garage à Brouettes :** C’était en 2015, c’était ma toute première exposition. Le syndicat d’initiative de Courville sur Eure (Eure et Loir) m’avait proposé de montrer mes créations textiles. Je m’en souviens comme si c’était hier. Montrer son travail, se mettre en avant, ce n’est pas si facile. Je n’en garde que de bons souvenirs, ce fut le début d’une belle aventure. Merci à Christophe de m’avoir invitée et soutenue dans cette première expérience. Depuis, j’ai eu l’occasion d’exposer dans d’autres lieux en Eure et Loir, à Cormainville invitée par Smaranda Bourgery, à la Cardamone Gallery à Saint Prest avec d’autres artistes textiles, à la médiathèque de Saint Georges sur Eure et celle de Courville sur Eure, à l’office du tourisme d’Illiers-Combray, de participer à des salons artistiques, le salon Art et Créations de Saint Georges sur Eure, le Salon Artistique et Régional de la Vallée de l’Eure à Pierres-Maintenon. A chaque fois, les mêmes émotions me traversent. Aujourd’hui, une exposition se prépare. Elle aura lieu au Garage à Brouettes du Foyer Gérard Vivien à Courville sur Eure au début du mois d’avril. Il y a encore beaucoup de travail mais tout se passe bien. Nous serons prêts! Bientôt, vous découvrirez l’affiche avec tous les renseignements pour vous y rendre. Je vous y attendrai! 2015, ma première exposition, 2022, une autre se prépare. Les émotions restent les mêmes, montrer mes créations textiles est un plaisir ! . **Son Site** : [[https://filsetcrayons.com/](https://filsetcrayons.com/)](https://filsetcrayons.com/) **Sa page Facebook** “[Fils et crayons – le blg de Sophie A](https://www.facebook.com/Fils-et-crayons-le-blog-de-Sophie-A-554493904726145/)” . . [RETOUR AU SOMMAIRE DE L’AGENDA](https://www.ducotedebeauceetperche.org/agenda-culturel/)

Garage à Brouettes du Foyer de vie Gérard Vivien rue Masselin 28190 Courville-sur-Eure Courville-sur-Eure Eure-et-Loir



