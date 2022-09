Galadriel + Nac Foyer Gérard Léonard | Saint-Max, 1 octobre 2022, .

Galadriel + Nac Samedi 1 octobre, 20h00 Foyer Gérard Léonard | Saint-Max

Entrée : 7€ (réduit 5€ / enfants -12ans gratuit)

Celt’in Lor fête Samhain : Deux Concerts de Musique Celtique

Foyer Gérard Léonard | Saint-Max Place de l’Europe, 54130 Saint-Max, France 54130 Meurthe-et-Moselle Grand Est

Un rendez-vous en 2022… le 1er octobre !

La musique celtique vous fait toujours vibrer ? Et bien nous aussi..

Trop dur de laisser passer cette période sans pouvoir se rassembler, chanter, danser au rythme des sonorités celtiques !

Nous reprennons du service et toute l’équipe du Celtin’Lor vous prépare un nouveau format et de belles surprises…

On vous donne rendez-vous pour fêter ensemble Samhain et vous dévoiler un peu plus sur l’édition 2023 !

Les groupes :

Galadriel

Rock celtique et fest’noz made in Lorraine !

Quand le vent marin s’égare en terre lorraine,

Quand les sons d’autrefois se mélangent à l’énergie du rock,

Quand la mémoire reprend vie le temps d’une danse,

Quand la bête endormie s’éveille au son de la bombarde…

NAC

Plus de 20 ans que NAC égrène son ROCK CELTIQUE par ses compositions inspirées de musiques traditionnelles, nourries de mélodies percutantes et séduisantes, plus de 20 ans que le violon a trouvé sa place entre la basse et la batterie, tandis que les vibratos de la mandoline rivalisent avec les riffs de la guitare et les bourdons de la cornemuse .

Les 6 musiciens de NAC s’agitent sur scène, pour le plus grand bonheur de leur public !



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-01T20:00:00+02:00

2022-10-01T23:30:00+02:00