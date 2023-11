Réunion publique sur les aménagements de voirie de la rue Louis Braille Foyer Fourmies Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

Réunion publique sur les aménagements de voirie de la rue Louis Braille

Samedi 18 novembre, 10h00
Foyer Fourmies

Entrée libre et gratuite

Aménagement de la voirie rue Louis Braille – Stationnement et voies cyclables –

SAMEDI 18 NOVEMBRE DE 10H À 11H 30 AU FOYER FOURMIES

174 Boulevard de Fourmies à Roubaix

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• En présence de :

– Alexandre GARCIN, Adjoint au maire en charge de la transition écologique eténergétique, des mobilités, des espaces publics, de l’éclairage public et de lavoirie

– Ghislaine WENDERBECQ, Adjointe au maire déléguée aux quartiers sud •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Contact :

Mairie des Quartiers Sud

188, Boulevard de Fourmies 59100 Roubaix

