Réunion publique : aménagement de l'avenue Delory – tronçon Mozart / Rond Point des 3 baudets

SAMEDI 1ER JUILLET 2023 DE 10H30 À 12H AU FOYER FOURMIES
174 Boulevard de Fourmies à Roubaix

174 Boulevard de Fourmies à Roubaix •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

En présence de :

– Alexandre GARCIN, Adjoint au maire de Roubaix en charge de la voirie

– Ghislaine WENDERBECQ, Adjointe au maire déléguée aux quartiers sud

Foyer Fourmies
174 boulevard de Fourmies
Roubaix 59100

