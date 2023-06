Session de danse urbaine Foyer familial, route de Sully Tigy Catégorie d’Évènement: Tigy Session de danse urbaine Foyer familial, route de Sully Tigy, 11 juillet 2023, Tigy. Session de danse urbaine 11 – 13 juillet Foyer familial, route de Sully Voir https://www.associationphoenix45-ferolles.jimdofree.com Afro dance, hip-hop debout, construction chorégraphique. A partir de 11 ans Foyer familial, route de Sully Foyer familial, route de Sully, Tigy Tigy [{« type »: « link », « value »: « https://www.associationphoenix45-ferolles.jimdofree.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-11T14:30:00+02:00 – 2023-07-11T16:00:00+02:00

2023-07-13T14:30:00+02:00 – 2023-07-13T16:00:00+02:00

