Vide ta chambre , foire aux jouets et articles de puériculture Foyer familial de Cambremer Cambremer, 3 décembre 2023, Cambremer.

Cambremer,Calvados

Vide ta chambre , foire aux jouets et articles de puériculture le dimanche 03 décembre 2023 entre 9 h et 18h, au foyer familial de Cambremer. 6 € la table de 1m80 réservation obligatoire au 07 68 87 25 81.

Petite restauration et buvette sur place ( chocolat chaud, viennois, crêpes et gâteaux.

Foyer familial de Cambremer Rue des tilleuls

Cambremer 14340 Calvados Normandie



Vide ta chambre , toy and childcare fair on Sunday 03 December 2023 between 9 a.m. and 6 p.m., at the Cambremer family home. 6? for a 1m80 table, booking required on 07 68 87 25 81.

Snacks and refreshments available (hot chocolate, viennois, crêpes and cakes)

Vacía tu habitación, feria de juguetes y puericultura el domingo 03 de diciembre de 2023 entre las 9h y las 18h, en casa de la familia Cambremer. 6? por mesa de 1m80, previa reserva en el 07 68 87 25 81.

Aperitivos y refrescos disponibles (chocolate caliente, viennois, tortitas y pasteles)

Vide ta chambre , Messe für Spielzeug und Kinderpflegeartikel am Sonntag, den 03. Dezember 2023 zwischen 9 und 18 Uhr im Familienheim von Cambremer. 6 ? der Tisch von 1m80 obligatorische Reservierung unter 07 68 87 25 81.

Kleine Snacks und Getränke vor Ort (heiße Schokolade, Wiener, Crêpes und Kuchen)

