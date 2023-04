concert « Electrik Griots », le 8 avril 2022 Foyer familial Cambremer, 8 avril 2023, Cambremer .

Cambremer ,Calvados ,

concert « Electrik Griots », le 8 avril 2022

2023-04-08 – 2023-04-08

Nous espérons que vous êtes libres le samedi 8 avril parce que ça va danser au foyer familial de Cambremer !

Nous aurons le plaisir de recevoir le groupe de reggae caennais Electrik Griots qui nous régalera les oreilles de sa musique

« Ces griots électriques sont des conteurs de la Vie et nous racontent les joies, les souffrances, les problèmes sociaux et politiques, mais aussi la magie intemporelle de l’Amour et de l’Union. Les trois voix d’Electrik Griots, soutenues par une rythmique solide et des riffs de cuivres mélodiques et tranchants, se passent la parole créant un relief musical des plus stimulants. A écouter sans modération pour ceux qui veulent méditer, danser, ou juste oublier leurs soucis… »

20h30 comme d’habitude, participation libre.

Toutes les infos sont sur la superbe affiche en pièce jointe !

En espérant vous y voir nombreux,

L’équipe de l’Être Enchanté

contact@etre-enchante.org +33 7 81 54 69 06

