Le Loup et le Lion Mardi 25 octobre, 14h30, 20h30 Foyer familial

13ème édition du Festival du Film Nature et EnvironnementFestival Génération Durable

Foyer familial avenue des Tilleuls 14340 cambremer Cambremer Cambremer 14340 Calvados Normandie

L’environnement, la culture et l’humain, telles sont les trois dimensions structurelles de ce Festival. Sa programmation célèbre l’alliance Nature et Culture. Acteur pédagogique, le festival définit la culture comme ambassadrice pertinente et fédératrice des questions environnementales.

Ce rendez-vous pluriculturel imprime une volonté pérenne : offrir un autre regard sur le monde. Regard ni utopiste, ni anxiogène mais incarné par le monde du Vivant. Itinérant sur les territoires de Normandie, Génération Durable vient aussi à la croisée de chemins culturels d’événementiels comme la Fête du cinéma d’animation, les Festivals AlimenTerre ou AnthropoScènes. Des synergies se créent, comme en témoigne la Fête de la Science qui interpelle cette année sur la question « le climat, on en parle ? ».

Le Festival contribue à vulgariser les enjeux liés au changement climatique, notamment à travers des films dont les récits ouvrent une voie engageante de prise de conscience. Le changement climatique n’est pas de la science-fiction. Des héros » réels » du quotidien le prouvent à l’écran mais le public peut aussi échanger avec des réalisateurs, des protagonistes, des scientifiques pour avancer dans une direction constructive. Comment franchir le cap ? Qui doit agir ?

Le temps n’est plus aux questions, mais aux solutions, concrètes dans lesquelles chacun peut puiser du « sens ».

Le festival Génération Durable est un événement convivial, intergénérationnel, pluriculturel démultiplicateur d’émotions. Cette émotion est l’énergie renouvelable source d’enthousiasme, une passerelle salutaire pour que la transition passe de l’action culturelle à l’action quotidienne.

? Le 25 octobre, Cambremer vous propose deux programmations gratuites :

? 14:30 à la salle des fêtes : » Le loup et le lion «

Un film fiction de Gilles De Maistre. France – 2021 – 1h39. Avec Molly Kunz, Graham Greene, Charlie Carrick

? A la mort de son grand père, Alma, jeune pianiste de 20 ans revient dans la maison de son enfance, au cœur de la forêt, perdue sur une île déserte du Canada. Là, tout bascule quand un louveteau et un lionceau en détresse surgissent dans sa vie. Elle choisit de les garder pour les sauver. Une amitié improbable se noue entre la jeune femme et les deux bébés animaux sauvages. Mais lorsque leur secret est découvert, leur monde idéal s’écroule…

Après Mia et le lion blanc, le réalisateur français Gilles de Maistre renoue avec la fiction animalière. Tourné sans trucages, dans des décors naturels canadiens somptueux de lacs et de montagnes, le film couvre les quatre saisons. Un défi cinématographique, une aventure humaine et animale hors du commun relève le réalisateur: « Jamais auparavant les deux grands prédateurs du cinéma ne se sont rencontrés dans un film ». Une magie du cinéma au service d’un message réel d’alerte sur la mise en danger des espèces.

? 20:30 à la salle des fêtes : » Une terre sans abeilles ? «

Un film de Elsa Putelat et Nicolas Dupuis. France – 2021 – 54 minutes

? L’abeille est un marqueur de l’évolution de notre époque. Depuis de nombreuses années, scientifiques et apiculteurs nous alertent face aux menaces qui pèsent sur cette précieuse auxiliaire de la vie humaine. Rien qu’en France 56 millions d’abeilles meurent chaque jour. Mais c’est des quatre coins du monde que ce documentaire expose des témoignages qui, de la Belgique, Colombie, Etats-Unis, Chine ou Cambodge…, convergent tous dans le sens d’un cri d’alarme où les néonicotinoïdes sont dénoncés comme premiers responsables de ce drame. Des solutions, plus ou moins viables ou souhaitables, mais aussi des actions citoyennes et d’apiculteurs sont aussi présentées. L’alerte lancée centrée sur l’abeille questionne tout autant le rôle de la biodiversité et de l’homme dans son propre avenir.

→ Projection suivie d’une animation MJC de Bernay (rencontre d’un apiculteur)

https://www.festival-generation-durable.fr/les-villes-du-festival/cambremer



Festival Génération Durable