Le boot camp été est un séjour qui vient clôturer une année d’entraînements à la danse hip hop; au graff et au djing. Depuis 5 ans, l’Association des jeunes danseurs de Rue propose ce stage d’été d’une semaine à 35kms d’Albi pour permettre de vivre les valeurs énoncées ci-dessus, de découvrir et d’améliorer ses propres pratiques de danse, son geste graphique autour du graff dans un patrimoine de proximité.

Il est pensé également pour celles et ceux qui sont débutants et/ou qui n’ont jamais pratiqués ces disciplines. L’échange, l’amusement, l’apprentissage et le dépassement de soi sont au programme. Au travers des ateliers danse et graff, les enfants et adolescents initiés ou non, pourront apprendre de nouvelles techniques, faire preuve de créativité, de partage d’expériences mais également mettre au travail des notions de psychomotricité, de dextérité, d’écoute musaicle… Ponctués par des temps d’entraînements intenses, les participants auront également le bonheur de se baigner dans la base de loisirs aménagée et surveillée du Viaur; de partager le quotidien et de se détendre; le tout dans une ambiance funky et hip hop.

La coopération se vit dans tous les moments de la vie quotidienne. Cet esprit est l’essence même du séjour. Les écarts d’âge des Jeunes qui sont accueillis nécessitent aussi de l’entraide. Ce point est mis en avant dans le contrat établi en début de séjour. Pour finir, ce stage ne peut fonctionner sans un socle solide autour de 2 notions de base essentielles: le respect et l’engagement.

Foyer du Segala 81170 SAINT MARTIN LAGUEPIE Saint-Martin-Laguépie 81170 Tarn Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-10T09:30:00+02:00 – 2023-07-10T23:00:00+02:00

2023-07-14T09:30:00+02:00 – 2023-07-14T23:00:00+02:00

