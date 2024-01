Atelier participatif : projet d’espace forme et santé Foyer du petit bosquet Villeneuve-d’Ascq, 27 janvier 2024, Villeneuve-d'Ascq.

Atelier participatif : projet d’espace forme et santé Samedi 27 janvier 2024, 09h30 Foyer du petit bosquet La réunion participative est ouverte aux habitants, associations sportives et structures du secteur.

Le Conseil de Quartier Bourg-Près-Château organise un atelier participatif samedi 27 janvier de 9h30 à 12h30, au foyer du Petit-Bosquet consacré au projet d’espace forme et santé, allée Chanteclerc.

À l’ordre du jour, des ateliers pour co-construire un espace Forme et santé, là où se trouvaient les terrains de tennis du Château, allée Chanteclerc.

Matériaux, mobilier, aménagements, espaces verts… le futur et l’utilisation de ce bel espace, situé non loin de la résidence Olympium et à côté de la chaîne des lacs, seront donc définis entre les riverains, les conseillers de quartier et la Ville.

Foyer du petit bosquet rue Alexandre Detroy ,Flers -Bourg 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France