Villeneuve-d'Ascq Tournois de belote Foyer du Petit Bosquet Villeneuve-d’Ascq, 5 octobre 2023, Villeneuve-d'Ascq. Tournois de belote 5 et 6 octobre Foyer du Petit Bosquet En partenariat avec la Maison des Aînés, l’ABLAV propose des tournois de belote le 5 et 6 octobre 2023. Le 5 octobre au club des Genêts d’or (2 rue Pasteur, 59650 Villeneuve d’Ascq)

Le 6 octobre au club du Petit Bosquet (Rue A Detroy, 59650 Villeneuve d’Ascq) Plus d’infos : ablav59@yahoo.fr

Foyer du Petit Bosquet rue Alexandre-Detroy 59650 Villeneuve d'Ascq

2023-10-05T14:00:00+02:00 – 2023-10-05T19:00:00+02:00

