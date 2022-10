Projet associatif autour du jeu Foyer du Léman Douvaine Catégories d’évènement: Douvaine

Projet associatif autour du jeu Foyer du Léman, 30 octobre 2022, Douvaine. Projet associatif autour du jeu Dimanche 30 octobre, 14h30 Foyer du Léman

Pour l’équipe éducative de la structure

Foyer du Léman 74140 DOUVAINE Douvaine 74140 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
04 50 94 01 26

04 50 94 01 26 CHRS / AME / Accueil d’urgence pour femmes victimes de violences avec ou sans enfant. Un intervenant extérieur à la structure vient faire décuovrir les jeux en bois aux familles hébergées au Foyer du Léman.

