MARCHE AVEC HEP Foyer du centre Hombourg-Haut, 9 juillet 2023, Hombourg-Haut.

Hombourg-Haut,Moselle

Organisée par l’association HEP – Rendez-vous au foyer de centre – Marche de 7km en forêt – Possibilité de repas dès 12h00 sur réservation avant le 03/07/23. Adultes

Dimanche 2023-07-09 à 09:00:00 ; fin : 2023-07-09 . 0 EUR.

Foyer du centre rue de l’Eglise

Hombourg-Haut 57470 Moselle Grand Est



Organized by the HEP association – Meeting point at the foyer de center – 7km walk in the forest – Lunch available from 12:00 pm on reservation before 03/07/23

Organizado por la asociación HEP – Punto de encuentro en el vestíbulo del centro – Paseo de 7 km por el bosque – Comidas disponibles a partir de las 12.00 horas previa reserva antes del 03/07/23

Organisiert vom Verein HEP – Treffpunkt am Foyer des Zentrums – 7km Wanderung im Wald – Möglichkeit zum Essen ab 12:00 Uhr nach Reservierung vor dem 03/07/23

Mise à jour le 2023-06-27 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH