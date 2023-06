Colo L’Ympique Foyer du Bruderbach Westhoffen, 24 juillet 2023, Westhoffen.

Colo L’Ympique 24 – 28 juillet Foyer du Bruderbach grille tarifaire disponible sur le site de l’association avec le livret de présentation des séjours

« La colo l’ympique est ouverte! La flamme de L’Olympe attend désormais les courageux sportifs. Tu aimes le challenge et tu as aussi l’esprit d’équipe ? Viens démontrer tes talents et te dépasser, découvrir de nouveaux sports et relever des défis! »

Les activités prévues:

-tir à l’arc

-slake line

-VTT / Run&Bike

-Biathlon sportif

-Grands jeux Olympiques

-course d’orientation

Foyer du Bruderbach westhoffen Westhoffen 67310 Bas-Rhin Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.alef.asso.fr/sejours/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 0608666484 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-24T08:00:00+02:00 – 2023-07-24T17:00:00+02:00

2023-07-28T08:00:00+02:00 – 2023-07-28T17:00:00+02:00

sport coopération sortie découverte dépassement

