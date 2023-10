Perte, rupture, deuil – atelier d’art-thérapie Foyer d’Occitanie Ramonville-Saint-Agne, 12 novembre 2023, Ramonville-Saint-Agne.

Perte, rupture, deuil – atelier d’art-thérapie Dimanche 12 novembre, 15h00 Foyer d’Occitanie 4 séances dominicales consécutives, 160€

Un espace et 4 temps pour exprimer, comprendre, accepte et apaiser ses émotions en lien avec une perte, une rupture, une séparation, un deuil. Il s’agit de parcourir ce chemin grâce à la création d’un carnet personnel et artistique (collage, dessin, peinture, écriture). C’est une méthode développée par des pionnières du « carnet créatif/journal thérapie » dont j’ai pu suivre la formation. Aucun prérequis artistique n’est attendu.

Le matériel est partiellement fourni mais vous aurez besoin de plusieurs éléments personnels. Ces informations vous seront transmises lors de votre inscription.

Stage en petit groupe min. 5 max. 8 personnes.

Pour avoir plus d’information et vous inscrire, contactez MALOM

Foyer d’Occitanie 18, avenue de l’Occitanie, 31520 Ramonville-Saint-Agne Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-12T15:00:00+01:00 – 2023-11-12T18:00:00+01:00

2023-11-12T15:00:00+01:00 – 2023-11-12T18:00:00+01:00

émotion création