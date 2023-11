Soirée Dîner Steredenn Vor Foyer des Vignes La turballe Catégories d’Évènement: La turballe

Loire-Atlantique Soirée Dîner Steredenn Vor Foyer des Vignes La turballe, 8 décembre 2023, La turballe. Soirée Dîner Steredenn Vor Vendredi 8 décembre, 19h30 Foyer des Vignes – Adulte: 22 € Soirée organisée par Le Steredenn Vor ancien Maquereautier Turballais

Au menu Jambalaya

Inscription à la boutique des Vins et des Thés place du marché Foyer des Vignes Rue Edmond Michelet 44420 La turballe La turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/soiree-diner-steredenn-vor-la-turballe.html »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-08T19:30:00+01:00 – 2023-12-09T05:30:00+01:00

2023-12-08T19:30:00+01:00 – 2023-12-09T05:30:00+01:00 CULTURE LOISIRS Détails Catégories d’Évènement: La turballe, Loire-Atlantique Autres Lieu Foyer des Vignes Adresse Rue Edmond Michelet 44420 La turballe Ville La turballe Departement Loire-Atlantique Lieu Ville Foyer des Vignes La turballe latitude longitude 47.34987;-2.50612

Foyer des Vignes La turballe Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-turballe/