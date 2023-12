Animation jeux à l’AJTL Foyer des seniors au parc du Poutyl Olivet, 13 janvier 2024, Olivet.

Animation jeux à l’AJTL Samedi 13 janvier 2024, 14h00 Foyer des seniors au parc du Poutyl Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-13T14:00:00+01:00 – 2024-01-13T23:59:00+01:00

Fin : 2024-01-13T14:00:00+01:00 – 2024-01-13T23:59:00+01:00

Bonjour,

l’Association AJTL (Association des Jeux pour Tous du Loiret) vous accueille samedi 13 janvier de 14h à minuit (venez et partez quand vous voulez).

Venez découvrir des jeux longs, courts, ni trop courts, ni trop longs, du Mahjong, du Retrogaming (on sort les vieilles consoles), du jeu de rôles et surtout venez découvrir notre association.

Foyer des seniors au parc du Poutyl Parc du Poutyl Olivet Olivet 45160 Loiret Centre-Val de Loire

jeuxdesociété Mahjong