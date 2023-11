Téléthon 2023 Foyer des jeunes Treize-Septiers Catégories d’Évènement: Treize-Septiers

Vendée Téléthon 2023 Foyer des jeunes Treize-Septiers, 2 décembre 2023, Treize-Septiers. Téléthon 2023 Samedi 2 décembre, 15h00 Foyer des jeunes è – é . Dans l’après-midi un concours de jeux en bois sera organisé (avec des lots à chaque jeux à gagner) , ventes de gâteaux et de boissons. Ensuite la soirée se poursuivra avec un repas de galettes salées et crêpes. La journée se terminera par 2 concerts gratuits : Samuel BELANGER de Studio 13 en première partie et ensuite le groupe What’s Rock. Tous les bénéfices de cet évènement seront reversés à l’AFM Téléthon. Collecte de piles sur places Foyer des jeunes rue de la Croix Rouge 85600 TREIZE-SEPTIERS Treize-Septiers 85600 Vendée Pays de la Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails
Catégories d'Évènement:
Treize-Septiers, Vendée

Lieu
Foyer des jeunes
Adresse
rue de la Croix Rouge 85600 TREIZE-SEPTIERS
Ville
Treize-Septiers

