Cet évènement est passé Atelier projection / discussion Foyer des jeunes travailleurs Tours Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire

Tours Atelier projection / discussion Foyer des jeunes travailleurs Tours, 24 août 2023, Tours. Atelier projection / discussion Jeudi 24 août, 15h00 Foyer des jeunes travailleurs entrée libre Projection de deux courts métrages sur le thème de la vie en groupe, la vie en cité, les différences homme/femme avec débat mouvant organisé pour chaque film, atelier organisé à la demande de l’association Entraide et Solidarité Foyer des jeunes travailleurs 16 rue bernard palissy 37000 Tours Tours 37000 Cathédrale Indre-et-Loire Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-24T15:00:00+02:00 – 2023-08-24T16:30:00+02:00

Détails Catégories d'Évènement: Indre-et-Loire, Tours

Lieu Foyer des jeunes travailleurs Adresse 16 rue bernard palissy 37000 Tours Ville Tours

