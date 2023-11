Forum métiers de la Défense et de la sécurité nationale Foyer des jeunes travailleurs Saint-Amand-Montrond Catégories d’Évènement: Cher

Saint-Amand-Montrond Forum métiers de la Défense et de la sécurité nationale Foyer des jeunes travailleurs Saint-Amand-Montrond, 6 décembre 2023, Saint-Amand-Montrond. Forum métiers de la Défense et de la sécurité nationale Mercredi 6 décembre, 15h00 Foyer des jeunes travailleurs Entrée libre Faire découvrir les métiers de la sécurité/défense auprès des jeunes (recrutements, métiers, formations, concours…). Pré-dossier d’inscription possible remis sur place pour candidater auprès des institutions. Pour le public, il s’agit d’accéder à de l’information sur l’ensemble des métiers de la défense dans un même lieu et de compléter au besoin un dossier de pré-inscription. Pour les partenaires, rencontrer des jeunes âgés de 16 à 25 ans (public cible), présenter leurs métiers et obtenir un vivier de candidatures sur un temps court. Porteurs : Mission Locale Cher Sud Partenaires : FJT/Lycées/Pôle Emploi

Partenaires envisagés pour l’évènement :

Armée de Terre

Marine Nationale

Armée de l’Air

Police Nationale

Police Municipale

Gendarmerie Nationale

Gendarmerie Mobile

Base Aérienne d’Avord Entrée libre. Orientation également des publics CEJ et PACEA (public ML) résidents QPV Foyer des jeunes travailleurs 34/36, rue de la Brasserie 18200 Saint Amand Montrond Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-06T15:00:00+01:00 – 2023-12-06T17:30:00+01:00

2023-12-06T15:00:00+01:00 – 2023-12-06T17:30:00+01:00 forum emploi Détails Catégories d’Évènement: Cher, Saint-Amand-Montrond Autres Lieu Foyer des jeunes travailleurs Adresse 34/36, rue de la Brasserie 18200 Saint Amand Montrond Ville Saint-Amand-Montrond Departement Cher Age min 16 Age max 25 Lieu Ville Foyer des jeunes travailleurs Saint-Amand-Montrond latitude longitude 46.730461;2.497607

Foyer des jeunes travailleurs Saint-Amand-Montrond Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-amand-montrond/