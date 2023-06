ROC à DONF foyer des jeunes 57 565 niderviller Niderviller, 12 juillet 2023, Niderviller.

ROC à DONF 12 – 17 juillet foyer des jeunes 57 565 niderviller -Pour les familles bénéficiant des aides du dispositif « colo apprenante » La participation des familles sera de 60 €.

-Pour les familles avec un QF de + de 1500 € et ne correspondant pas aux critères du dispositif, le tarif sera de 350 €

ROC à DONF

du 12 au 17 juillet séjour escalade à Niderviller en salle et en plein air.

Encadrement important 1 pour 4 enfants. Nous vivrons ce séjour comme les vacances d’une famille nombreuse. Nous favoriserons la cohésion du groupe, l’entraide et les moments d’autonomie, le respect des besoins de chacun. Accueil le 12 juillet à 7H devant la salle polyvalente de Maizières-Lès-Vic. Nous coucherons en tente au camping « les Mouettes » à Gondrexange.Chacun participera aux tâches quotidiennes; préparation des repas, vaisselle et rangement, tenue de sa tente.

Activités loisirs à créer ensemble.

Le 12 juillet journée en famille à Géradmer à l’Accro’sphère(site d’acrobranche et de via ferrata)

Les activités de renforcement scolaire

Elles se feront de manière informelle pour développer la curiosité, le plaisir d’apprendre et font partie intégrante du projet global du séjour.Séléna et Cynthia les aideront à rédiger la restitution du séjour.

Activité escalade

Elles sera encadrée par deux moniteurs du club Rocadonf de niderviller.

La commune possède une salle gérée par le foyer des jeunes, équipée d’un mur de 10 mètres de hauteur sur 25 mètres de largeur, agréée FFME (Fédération Française de Montagne et d’Escalade). donnant accès à 75 voies côtées de 4a à 7b+, plus un parcours enfants.

Restitution du séjour

Nous choisirons ensemble du moyen de restitution du séjour.(journal, BD, diaporama,jeux…). Nous valoriserons les recherches documentaires personnelles, le travail de groupe et l’entraide. Les encadrantes seront là pour encourager, aider dans la méthodologie, pour favoriser l’autonomie. Elles sont des accompagnantes non des enseignantes. Les enfants bénéficient donc de 4 à 5 heures d’activités d’apprentissage par jour, sur le terrain, mais toujours par la pratique et organisées sous une forme attractive.

foyer des jeunes 57 565 niderviller 23 rue de Lorraine 57 565 Niderviller Niderviller 57565 Moselle Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 03 87 03 96 46 »}, {« type »: « email », « value »: « montaudoin-serge@orange.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-12T07:00:00+02:00 – 2023-07-12T23:59:00+02:00

2023-07-17T00:00:00+02:00 – 2023-07-17T18:00:00+02:00

sport de pleine nature escalade

Cynthia