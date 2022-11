Concert Foyer des Graves Villenave-d'Ornon Catégories d’évènement: Gironde

Villenave d'Ornon

Concert Foyer des Graves, 2 décembre 2022, Villenave-d'Ornon. Concert Vendredi 2 décembre, 14h00 Foyer des Graves

Entrée 3€ • Boissons : 1€

Villenave d’Ornon solidaire du AFM Téléthon handicap moteur;handicap psychique mi;pi Foyer des Graves Place du XIV Juillet, Villenave d’Ornon Villenave-d’Ornon 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Foyer restaurant pour les seniors. Animations et activités diverses proposées par le Pôle seniors du CCAS. Le Pôle seniors du CCAS vous propose de venir écouter le Trio Rudy Music. La recette des entrées et de la buvette sera reversée au Téléthon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-02T14:00:00+01:00

2022-12-02T17:00:00+01:00

