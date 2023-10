Cet évènement est passé Participation à l’aper’Opéra de Pézenas enchantée foyer des campagnes PEZENAS Catégorie d’Évènement: Pézenas Participation à l’aper’Opéra de Pézenas enchantée foyer des campagnes PEZENAS, 14 octobre 2023, PEZENAS. Participation à l’aper’Opéra de Pézenas enchantée Samedi 14 octobre, 12h00 foyer des campagnes Participation à l’aper’Opéra de Pézenas enchantée foyer des campagnes 10 place frederic mistral , 34120 PEZENAS PEZENAS Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T12:00:00+02:00 – 2023-10-14T12:30:00+02:00

2023-10-14T12:00:00+02:00 – 2023-10-14T12:30:00+02:00 Détails Catégorie d’Évènement: Pézenas Autres Lieu foyer des campagnes Adresse 10 place frederic mistral , 34120 PEZENAS Ville PEZENAS Lieu Ville foyer des campagnes PEZENAS latitude longitude 43.461823;3.420732

foyer des campagnes PEZENAS https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pezenas/