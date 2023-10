Soirée jeux Foyer des Bataillots Yzeure, 14 octobre 2023, Yzeure.

Yzeure,Allier

Jeux de société mis à disposition par la Ludo d’Alaba pour les adultes et enfants dès 8 ans accompagnés..

2023-10-14 19:00:00 fin : 2023-10-14 . .

Foyer des Bataillots

Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Board games provided by Ludo d?Alaba for adults and accompanied children aged 8 and over.

Juegos de mesa proporcionados por Ludo d’Alaba para adultos y niños acompañados a partir de 8 años.

Gesellschaftsspiele, die von der Ludo d’Alaba für Erwachsene und Kinder ab 8 Jahren in Begleitung zur Verfügung gestellt werden.

Mise à jour le 2023-10-10 par Office du tourisme de Moulins & sa région