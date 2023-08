Cet évènement est passé Don du sang – Les 25 et 26 août Foyer des Aînés Tournefeuille Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Tournefeuille Don du sang – Les 25 et 26 août Foyer des Aînés Tournefeuille, 25 août 2023, Tournefeuille. Don du sang – Les 25 et 26 août 25 et 26 août Foyer des Aînés Sur réservation Les vendredi 25 et samedi 26 août, donnez votre sang au foyer des aînés. Vendredi 25 : De 9h30 à 13h30 et de 14h30 à 19h

Samedi 26 : De 8h30 à 13h Vous ne savez si vous pouvez être donneur ? Le site de l'Établissement français du sang vous propose de faire une auto-évaluation. Prenez rendez-vous directement en ligne. Foyer des Aînés Place de la Mairie, 31170 Tournefeuille Tournefeuille 31170 Haute-Garonne Occitanie

2023-08-25T09:30:00+02:00 – 2023-08-25T13:30:00+02:00

