Don du sang – Les 19 et 20 mai Foyer des Aînés Tournefeuille, 19 mai 2023, Tournefeuille.

Don du sang – Les 19 et 20 mai 19 et 20 mai Foyer des Aînés Sur réservation

Avant votre don

Ne pas être à jeun et bien boire avant et après le don.

Se sentir en bonne santé, avoir entre 18 et 70 ans, peser plus de 50 kilos et ne pas avoir été transfusé.

Photo d’identité avec photo obligatoire.

Plus d’infos sur le don de sang sur dondesang.efs.sante.fr

Foyer des Aînés

Pl. de la Mairie, 31170 Tournefeuille

Tél : 05 61 06 65 33

Foyer des Aînés Place de la Mairie, 31170 Tournefeuille Tournefeuille 31170 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/ »}] [{« link »: « https://dondesang.efs.sante.fr/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-19T09:30:00+02:00 – 2023-05-19T13:30:00+02:00

2023-05-20T08:30:00+02:00 – 2023-05-20T13:00:00+02:00

collecte don