Atelier « Les formes naturelles » 3 et 4 août Foyer de personnes âgées du Valleroy Ouvert aux résidents du foyer

Dans le cadre de l’exposition « Allons voir ! Parcours d’art contemporain Pays-Fort » 2023, les enfants du centre de loisirs et les personnes du foyer de personnes âgées de Vailly-sur-Sauldre auront la possibilité de visiter l’exposition avec une des artistes de l’exposition. Il s’agit de sensibiliser des enfants et des personnes âgées en milieu rural à l’art contemporain.

L’artiste Elise Beaucousin interviendra ensuite dans le centre de loisirs d’abord puis dans le foyer de personnes âgées ensuite sous formes d’ateliers arts plastiques. Dessin d’observation, travail graphique en volume avec des matériaux végétaux, les participants aborderont lethème « Les formes naturelles ».

Ce projet, conçu comme une aventure expérimentale, offrira à chaque participant la possibilité de découvrir différentes techniques de fabrication. Il permettra d’accroître son autonomie par la manipulation et de travailler en groupe.

Foyer de personnes âgées du Valleroy Route de la Roue à Paul 18260 Vailly sur Sauldre

2023-08-03T11:00:00+02:00 – 2023-08-03T18:00:00+02:00

2023-08-04T11:00:00+02:00 – 2023-08-04T18:00:00+02:00

©jean-andré.viala