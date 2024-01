Concertôt : Rami Khalifé Foyer de l’Opéra de Limoges Limoges, jeudi 21 mars 2024.

Concertôt : Rami Khalifé Piano contemporain Jeudi 21 mars, 19h00 Foyer de l’Opéra de Limoges 10€

Un concert Opéra de LImoges et Hiero Limoges

Fils de Marcel Khalifé, icône de la chanson arabe au Moyen-Orient, Rami Khalifé a fait ses études au Conservatoire de Boulogne-Billancourt et à la Julliard School de New York où il découvre l’électro et rencontre Francesco Tristano avec qui il fondera le duo Aufgang. Pianiste et compositeur inclassable, Rami Khalifé poursuit une carrière internationale, œuvrant pour une musique qui transgresse les limites. L’ensemble de son travail se nourrit de son vécu à Beyrouth pendant la guerre du Liban, et de son brutal exil à Paris à l’âge de 8 ans.

Foyer de l'Opéra de Limoges Pl. Stalingrad, 87000 Limoges Limoges 87000 Les Emailleurs Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

