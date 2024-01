Electropera : Dylan Dylan Foyer de l’Opéra de Limoges Limoges, mardi 12 mars 2024.

Electropera : Dylan Dylan Techno House Mardi 12 mars, 21h30 Foyer de l’Opéra de Limoges 5€

Un concert Opéra de Limoges et Hiero Limoges

Dylan Dylan signe en 2022 sur le prestigieux label anglais Shall Not Fade, sur lequel elle sort son premier album, Euphoria, salué par la critique. House breakée, techno, boucles acid… avec ses DJ sets et ses productions millimétrées, elle se hisse depuis quelques temps tout en haut de la pile des nouveaux talents de la scène électronique française et multiplie les collaborations ; on attend notamment la sortie d’un EP avec Marina Trench, sa camarade de B2B.

Rendez-vous sur le dancefloor du Foyer de l’Opéra.

Foyer de l'Opéra de Limoges Pl. Stalingrad, 87000 Limoges Limoges 87000 Les Emailleurs Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

