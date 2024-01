Concertôt : Jonathan Fitoussi Foyer de l’Opéra de Limoges Limoges, jeudi 25 janvier 2024.

Concertôt : Jonathan Fitoussi Pièce électronique pour synthétiseurs Jeudi 25 janvier, 19h00 Foyer de l’Opéra de Limoges 10€

un concert Opéra de Limoges et Hiero Limoges

Par la composition de mélodies cycliques, répétitives et de notes tenues, Jonathan Fitoussi s’inscrit avec intensité dans le vaste champ de la musique minimaliste répétitive américaine, ou celui des pionniers de la musique synthétique et autres aventuriers en électroacoustique. Collaborant régulièrement avec d’autres musiciens (Suzanne Ciani, JB Dunckel…) ou des acteurs de l’art contemporain et de la mode, Jonathan a composé de nombreuses musiques pour la radio, la télévision, la danse et le cinéma. Il est également cofondateur du label Transversales Disques.

Foyer de l'Opéra de Limoges Pl. Stalingrad, 87000 Limoges Limoges 87000 Les Emailleurs Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

