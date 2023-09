ELECTROPERA : MARINA TRENCH Foyer de l’Opéra de Limoges Limoges, 21 décembre 2023, Limoges.

ELECTROPERA : MARINA TRENCH Jeudi 21 décembre, 21h30 Foyer de l’Opéra de Limoges 10€

Est-il possible de parler de la scène house actuelle sans mentionner la productrice et DJ française Marina Trench ? Capable de faire rentrer n’importe quel dancefloor en ébullition, la parisienne s’est assuré une place de choix dans le paysage house contemporain, grâce à ses sélections imparables et une énergie des plus contagieuses. Ses productions sur des labels prestigieux – Heist Recordings, Deeply Rooted ou encore Wolf Music – ont attisé la curiosité et le respect des pointures du genre, d’emblée séduits par ces sonorités élégantes, soyeuses et pleines de révérence pour l’héritage de la véritable house music.

A écouter

Foyer de l'Opéra de Limoges Pl. Stalingrad, 87000 Limoges Limoges 87000 Les Emailleurs Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-21T21:30:00+01:00 – 2023-12-21T23:59:00+01:00

concert electro

Marina Trench