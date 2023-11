Masterclass d’accordéon Foyer de l’Opéra de Limoges Limoges, 6 décembre 2023, Limoges.

Qui aurait imaginé qu’en l’espace de quelques années un accordéoniste s’imposerait comme l’un des musiciens classiques français les plus prolifiques, inventifs et reconnus de sa génération ? C’est pourtant l’histoire de Félicien Brut, lui qui parcourt aujourd’hui le monde pour faire entendre son accordéon, à la fois comme soliste aux côtés de grands orchestres et comme instrument central de nombreuses formations de musique de chambre.

Les élèves du conservatoire profiteront de sa venue à l’Opéra de Limoges le 8 décembre et assisteront à une masterclass qu’il animera le mercredi 6 de 15h à 18h au foyer de l’Opéra.

Masterclass à destination des élèves du conservatoire, accessible en auditeur libre, dans la limite des places disponibles.

