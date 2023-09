CONCERTÔT : GRÉGOIRE JOKIC Foyer de l’Opéra de Limoges Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Limoges CONCERTÔT : GRÉGOIRE JOKIC Foyer de l’Opéra de Limoges Limoges, 26 octobre 2023, Limoges. CONCERTÔT : GRÉGOIRE JOKIC Jeudi 26 octobre, 19h00 Foyer de l’Opéra de Limoges 15€ – 12€ – 10€ Conscient de tourner le dos à des esthétiques figées, Grégoire Jokic opère à sa manière, à l’écart d’un classicisme parfois restrictif. Plutôt que de défendre ses compositions au sein de salles institutionnalisées, le pianiste désormais installé à Paris joue avec les codes de son époque. Admirateur d’Ólafur Arnalds, Max Cooper, Grandbrothers ou Jon Hopkins, Grégoire a enregistré Silent Impact dans son home studio. Cet EP délivre un véritable numéro d’équilibriste, entre le néoclassicisme du piano et des divagations électroniques séduisantes, entre des velléités expérimentales et un savoir-faire mélodique évident.

Foyer de l'Opéra de Limoges
Pl. Stalingrad, 87000 Limoges

2023-10-26T19:00:00+02:00 – 2023-10-26T21:00:00+02:00

